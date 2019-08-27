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"Хороша чертовка": Водонаева в халате раздвинула ноги на улице

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Интимное место красотки едва не попало в кадр

Алена Водонаева приняла участие в необычной съемке: звезда проекта "Дом-2" позировала на улице в бигудях, тапках и халате. На одном из кадров звезда развалилась у витрины и раздвинула ноги – ее интимное место едва не оказалось на глазах у всех.

Экстравагантная съемка проходила в США, где Водонаева отдыхала этим летом. Красотка также рассказала подписчикам, что очень любит стирать вещи, а за границей столкнулась с тем, что стиральные машинки в квартирах не держат, а пользуются только прачечными.

"Культ прачечных в США сформировался давно и обусловлен не только экологией и экономией, но ещё и банально тем, что многие дома были старые, и в них тупо не было заложено места под машину и сушку",

– поделилась телезвезда в Instagram.

Водонаева не упустила возможности пройтись и по ведущему Андрею Малахову, заявив, что россияне стирают свое грязное белье у него в передачах.

Подписчики от снимков сексуальной Алены Водонаевой без ума. "Хороша чертовка", "Красивая женщина", Вы бомба", "Какая крутая", "Прикид супер", – похвалили знаменитость.

Ранее Алена Водонаева записали свои развлечения в ванне на видео.

Дарья ПЕТРОВА
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