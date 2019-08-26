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"Заказывайте меня": Собчак предложила свои услуги

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая похвасталась роскошью

Ксения Собчак сейчас находится в Сочи, где, похоже, будет вести какое-то мероприятие. В социальных сетях звезда опубликовала видео из своей гримерки, которая поразила ведущую своей роскошью. Собчак осталась в таком восторге, что начали предлагать всем подписчикам свои услуги.

"Люблю свою работу! Заказывайте меня на юбилеи", – подписала Собчак. А затем добавила: "О, какой дикий шик, у меня сегодня такая гримерка, ребята…в таком диком люксе я не работала с жирных нулевых, – рассказала ведущая и начала снимать туалет, которым она воспользуется первая.

Собчак даже начала сравнивать себя с американской певицей Мадонной. Певица очень боится кражи своей ДНК, поэтому на гастролях просит устанавливать для себя новый унитаз, который должны демонтировать после ее отъезда.

В Сочи приезд Ксении Собчак, похоже, оказался настоящим событием. На улице к бывшей ведущей "Дома-2" постоянно подходят поклонники: они признаются светской львице в любви и фотографируются.

Ранее "Утро" рассказало о самых громких скандалах телепроекта "Дом-2". 

Дарья ПЕТРОВА
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