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"Совсем обнаглела": Брежнева прикрыла интимное место ногами

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Певица приняла участие в пикантной фотосессии

Вера Брежнева поделилась с поклонниками сексуальными кадрами из постели. На фото звезда позирует в белом боди, прикрывая самые интимные места ногами и руками. Подписчики, а их у звезды 11 млн, к подобной профессии отнеслись по-разному: одни считают, что певица с таким телом может ходить даже голой, другие, наоборот, просят жену Константина Меладзе прикрыться.

Один из комментаторов буквально набросился на артистку, обвиняя ее в подражании западным звездам, неумении петь и разрушении первого брака Константина Меладзе.

"Вера, ты совсем обнаглела. Кому ты нужна, раньше это было немного сексуально, а сейчас противно. Почему вы все подражаете западным артистам. Ты даже петь толком не умеешь! Разлучница!", – написала подписчица.

На защиту певицы встали преданные поклонники.

"Она мне нравится, как человек", "Даже зубы у вас идеальные", "Я бы ходила голой с таким телом", "Вера, вы прекрасны, "Мне нравится ваше творчество, ваша внешность", "Вера, не слушайте завистников",

– поддержали жену Константина Меладзе в Сети.

Ранее Максим Галкин оценил Веру Брежневу без белья. 

Дарья ПЕТРОВА
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