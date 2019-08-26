Певица приняла участие в пикантной фотосессии

Вера Брежнева поделилась с поклонниками сексуальными кадрами из постели. На фото звезда позирует в белом боди, прикрывая самые интимные места ногами и руками. Подписчики, а их у звезды 11 млн, к подобной профессии отнеслись по-разному: одни считают, что певица с таким телом может ходить даже голой, другие, наоборот, просят жену Константина Меладзе прикрыться.

Один из комментаторов буквально набросился на артистку, обвиняя ее в подражании западным звездам, неумении петь и разрушении первого брака Константина Меладзе.

"Вера, ты совсем обнаглела. Кому ты нужна, раньше это было немного сексуально, а сейчас противно. Почему вы все подражаете западным артистам. Ты даже петь толком не умеешь! Разлучница!", – написала подписчица.

На защиту певицы встали преданные поклонники.

"Она мне нравится, как человек", "Даже зубы у вас идеальные", "Я бы ходила голой с таким телом", "Вера, вы прекрасны, "Мне нравится ваше творчество, ваша внешность", "Вера, не слушайте завистников",

– поддержали жену Константина Меладзе в Сети.

Ранее Максим Галкин оценил Веру Брежневу без белья.