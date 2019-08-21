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"Куда муж смотрит": Брежневой предложили купить одежду

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Певицу обругали за съемку без штанов

Вера Брежнева выложила в социальные сети новое провокационное фото. На снимке знаменитость позирует в ботинках, толстовке и трусах, за что ей и досталось от поклонников. Пользователи не понимают, почему Брежнева стала так часто оголять свое тело. Пока одни обратились к мужу звезды, другие решили собрать деньги, чтобы купить экс-солистке "ВИА Гры" юбку.

"Разденься уже полностью, так тебе этого хочется, так ты изощряешься, чтобы максимально оголиться. Ну просто неприятно смотреть на это", "Хватит извращаться", "Давайте Вере на юбку скинемся, осточертели их голые зады и белье...", "Снимай уже все", "Срамота какая!", "Куда муж смотрит?", "Вне ниже и ниже", – написали пользователи в комментариях.

Преданные поклонники, наоборот, не видят в снимке ничего вульгарного, а только восхищаются внешностью артистки. По их мнению, 37-летней Вере Брежневой есть, что показать: они оценили как плоский живот знаменитости, так и ее длинные стройные ноги.

До этого фото обнаженной Веры Брежневой оценил Максим Галкин. 

Дарья ПЕТРОВА
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