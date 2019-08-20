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Валерия пострадала на съемках

Валерия пострадала на съемках
Валерия. Фото: www.globallookpress.com
На помощь звезде пришил дежурившие медики

Травмированной певице Валерии понадобились врачи на съемках нового сезона шоу "Голос 60+". Что именно произошло со звездой непонятно, но на видео, снятом Иосифом Пригожиным, видно, что медики перевязывает артистке ногу, пока она сидит в судейском кресле.

"Вот и оставляй ее одну. Как можно сидя в кресле жюри умудрится пораниться?", – подписал видео супруг блондинки.

Поклонники к страданиям Валерии отнеслись с иронией:

"Неотложку, МЧС, пожарных и всех срочно", "Думаю ничего страшного, ну царапинка. Все заживет. С какой целью выкладывать. Чтобы сказали, ой ой ой, пожалели и т.д?", "А чего сразу в травмпункт не увезли? Бедняжка какая",

Возможно, причиной травмы стала обувь артистки, Валерию уже не раз критиковали за странные "волосатые" тапки, в которых она частенько появляется на улице.

Еще одной темой, которая интересует всех, стала свадьба сына Валерии – 24-летний Артемий Шульгин тайно женился на своей девушке в Швейцарии. Торжество бывших одноклассников было скромным: на празднике не было даже родителей молодых.

Свое решение сын певицы объяснил просто: он не хочет брать деньги на пышное торжество у родителей, а сам на роскошный праздник пока не заработал.

"Решил, если с Наташей преодолеют рубеж в пять лет, то тогда и устроят торжество. В противном случае зачем тратить большие деньги? В этом есть зерно",

цитирует Валерию Starhit.

Ранее Валерию раскритиковали за изнуряющие тренировки. 

Дарья ПЕТРОВА
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