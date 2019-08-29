Бывший участник телепроекта считает, что певицу нельзя сравнивать с Лолитой или Аллой Пугачевой

Рустам Солнцев высказался о романе Ани Лорак с молодым продюсером Егором Глебом. Он уверен, что знаменитости нужен не молодой парень, а взрослый состоятельный "папик", который будет ее любить и не думать о других женщинах.

Также экс-участник "Дома-2" поделился информацией о многочисленных долгах певицы, которые она брала для своих шоу. Солнцев считает, что беды Лорак из-за "недалекого ума".

"Я так понимаю, что муж, этот турецкоподданный, ей начал изменять в день их свадьбы. Я, кстати, думаю, что она вообще не очень далекого ума девчонка, судя по тем событиям, которые с ней в жизни происходили",

– цитирует знаменитость "Собеседник".

Солнцев также унизил Ани Лорак, заявив, что она человек небольшого масштаба и не идет в сравнение с Лолитой, Аллой Пугачевой и даже скандальным блогером Леной Миро. "Я думаю, что она хорошая девушка – такая, знаете, борщик приготовила, полотенца постирала, массаж сделала мужу. Так что нам не обязательно ждать от нее каких-то невообразимых поступков", – считает Рустам.

Звезда "Дома-2" советует артистке следить за своим лицом и не испортить его пластикой из-за нервов.

"Ани Лорак уже 40 лет, в принципе она уже отстрелялась. Мой совет ей – ни в коем случае не брать пример с Коли Баскова, который благодаря уколам и блефаропластике стал похож на персонажа из детской литературы",

– закончил Рустам Солнцев.

Ранее "Утро" рассказало о самых громких скандалах телепроекта "Дом-2".