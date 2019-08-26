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"Могут быть дети": Киркорова застали с Лорак

Филипп Киркоров и Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Артисты наслаждались обществом друг друга на публике

Филипп Киркоров и Ани Лорак вместе появились на музыкальном фестивале "Новая волна". Сначала артисты позировали на красной дорожке, после обнимались, а затем под руку шли куда-то вместе. В Сети надеются, что между музыкантами может быть что-то больше, чем дружба.

Кто-то недоумевает, почему Лорак и Киркоров до сих пор не поженились, кто-то уверен, что у них могут появиться совместные дети.

"Почему вы не поженитесь? Такая красивая пара", "Жаль, что вы не муж и жена", "От такой любви могут быть дети", "Вы такие милые. Давно пора быть вместе", "Вы очень красивая пара! Почему не поженитесь?", "Какие красивые", "Отличная была бы пара",

– написали в социальных сетях.

О личной жизни Филиппа Киркорова после развода с Аллой Пугачевой известно мало. Артист в одиночку воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью, а Сети то и дело появляется информация о его женах.

В личной жизни Ани Лорак после развода появился молодой продюсер Егор Глеб. Поклонники артистки уверены, что она сильно изменилась в худшую сторону из-за нового романа. 

Дарья ПЕТРОВА
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