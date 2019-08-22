Шнуров обогнал Киркорова: рейтинг самых богатых певцов России

Нибиру
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Самым высокооплачиваемым музыкантом стал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. За прошедший год он заработал 14 млн долларов. Минимальный гонорар за выступление "Ленинграда" составляет 7 млн. рублей. Упадут ли доходы Шнурова в следующем году – неизвестно, ведь музыкант объявил, что концертный тур, с которым он гастролирует сейчас, станет последним.
Позади Шнурова оказался король русской эстрады Филипп Киркоров, заработавший 9 млн долларов. Стоимость выступления артиста начинается от 1,5 млн рублей, но большая часть этих денег уходит на гонорары танцорам, реквизит и костюмы.
В топ-10 рейтинга Forbes также вошли Григорий Лепс (8,2 млн долларов), Дима Билан (7,7 млн. долларов) и Стас Михайлов (7,4 млн. долларов). Как пишет "Пятый канал", Николай Басков занял только 11 строчку рейтинга, заработав за 2018 год 4,5 млн. долларов.
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