Шнуров обогнал Киркорова: рейтинг самых богатых певцов России

За концерт бывшего мужа Примадонны придется заплатить не менее 1,5 миллионов

Самым высокооплачиваемым музыкантом стал лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. За прошедший год он заработал 14 млн долларов. Минимальный гонорар за выступление "Ленинграда" составляет 7 млн. рублей. Упадут ли доходы Шнурова в следующем году – неизвестно, ведь музыкант объявил, что концертный тур, с которым он гастролирует сейчас, станет последним.

Позади Шнурова оказался король русской эстрады Филипп Киркоров, заработавший 9 млн долларов. Стоимость выступления артиста начинается от 1,5 млн рублей, но большая часть этих денег уходит на гонорары танцорам, реквизит и костюмы.

В топ-10 рейтинга Forbes также вошли Григорий Лепс (8,2 млн долларов), Дима Билан (7,7 млн. долларов) и Стас Михайлов (7,4 млн. долларов). Как пишет "Пятый канал", Николай Басков занял только 11 строчку рейтинга, заработав за 2018 год 4,5 млн. долларов.