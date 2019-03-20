"Двадцать лет одно и то же": Шнуров объявил о прощальном туре

Музыкант решил покончить с концертами

Лидер группы "Ленинград" объявил в социальных сетях о том, что 2019 г. станет последним в его творческой деятельности. Сделал он это в привычной стихотворной форме. Шнуров рассказал, что уже 20 лет занимается одним и тем же, но устал постоянно выступать, а сцену сравнил с "витриной зоопарка".



Завершить свое музыкальное творчество он решил прощальным стадионным туром по 9 городам России. Среди заявленных городов оказалась Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Концерты начнутся летом.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 20 Мар 2019 в 2:22 PDT

Шнуров также отметил, что сейчас, в середине жизни, чувствует себя повзрослевшим, но не исключает возвращения на сцену, однако свое дело считает сделанным.

"Силы будут – буду в блюзе, рейве, роке, польке, джазе,"

– закончил лидер "Ленинграда".

Для подписчиков такая новость оказалось полной неожиданностью. Некоторые уверены, что все это просто тонкий пиар-ход, чтобы привлечь внимание к туру. Ну а большинство комментаторов умоляют добавить в список еще несколько городов.

"В Алмату не забудьте заехать)))", "Ох, сдается мне, товарищ Шнуров, как Кобзон, будет каждый год прощаться, и говорить, мол, всё, завязываю с музыкой", "Что? Билеты плохо продаются? Что за ....?", "А как же Пермь!!!", "А как же Иркутск?)) Ждём)",

– пишут подписчики.