"Двадцать лет одно и то же": Шнуров объявил о прощальном туре

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Лидер группы "Ленинград" объявил в социальных сетях о том,
что 2019 г. станет последним в его творческой деятельности. Сделал он это в
привычной стихотворной форме. Шнуров рассказал, что уже 20 лет занимается
одним и тем же, но устал постоянно выступать, а сцену сравнил с "витриной
зоопарка".
Завершить свое музыкальное творчество он решил прощальным стадионным туром по 9 городам России. Среди заявленных городов оказалась Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Концерты начнутся летом.
Шнуров также отметил, что сейчас, в середине жизни, чувствует себя повзрослевшим, но не исключает возвращения на сцену, однако свое дело считает сделанным.
"Силы будут – буду в блюзе, рейве, роке, польке, джазе,"
– закончил лидер "Ленинграда".
Для подписчиков такая новость оказалось полной неожиданностью. Некоторые уверены, что все это просто тонкий пиар-ход, чтобы привлечь внимание к туру. Ну а большинство комментаторов умоляют добавить в список еще несколько городов.
"В Алмату не забудьте заехать)))", "Ох, сдается мне, товарищ Шнуров, как Кобзон, будет каждый год прощаться, и говорить, мол, всё, завязываю с музыкой", "Что? Билеты плохо продаются? Что за ....?", "А как же Пермь!!!", "А как же Иркутск?)) Ждём)",
– пишут подписчики.
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