"Как поросенок": Баскову указали на полноту

Фигура знаменитости изменилась

Николай Басков снова начал набирать вес – к такому выводу пришли фанаты, увидев фото артиста, сделанное в самолете. К таким переменам во внешности в Сети отнесли негативно: стройное тело звезды подписчикам нравится больше.

"Коля, ты все толстеешь и толстеешь", "Николай снова растолстел...", "Николай снова растолстел (((( Как хорошо тебе было, когда стройный был…", "Как поросенок", – написали Баскову в Instagram.

В комментариях поклонники начали атаковать Баскова своими советами: кто-то написал, что артисту не стоит удалять растительность с тела, другие рекомендовали взять пример с Киркорова и завести детей.

Воспользуется ли Басков советами от поклонников не ясно, но вот со своим другом Филиппом Киркоровым он в последнее время видится часто. Артисты даже провели ночь на одной вилле.

Об отношениях с Филиппом Киркоровым ранее высказалась Эвелина Бледанс, она призналась, что не расставалась с певцом три дня и готова выйти за него замуж.