Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Как поросенок": Баскову указали на полноту

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Фигура знаменитости изменилась

Николай Басков снова начал набирать вес – к такому выводу пришли фанаты, увидев фото артиста, сделанное в самолете. К таким переменам во внешности в Сети отнесли негативно: стройное тело звезды подписчикам нравится больше.

"Коля, ты все толстеешь и толстеешь", "Николай снова растолстел...", "Николай снова растолстел (((( Как хорошо тебе было, когда стройный был…", "Как поросенок", – написали Баскову в Instagram.

В комментариях поклонники начали атаковать Баскова своими советами: кто-то написал, что артисту не стоит удалять растительность с тела, другие рекомендовали взять пример с Киркорова и завести детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Воспользуется ли Басков советами от поклонников не ясно, но вот со своим другом Филиппом Киркоровым он в последнее время видится часто. Артисты даже провели ночь на одной вилле. 

Об отношениях с Филиппом Киркоровым ранее высказалась Эвелина Бледанс, она призналась, что не расставалась с певцом три дня и готова выйти за него замуж. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Далеко и надолго": из Крыма ушли все туристы

Неуклюжие выдумки не могут скрыть того факта, что на полуостров приезжает все больше отдыхающих

Малайзия теряет терпение из-за расследования крушения MH17

У Куала-Лумпар и Москвы сложились сходные точки зрения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей