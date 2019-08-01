"Как поросенок": Баскову указали на полноту

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Николай Басков снова начал набирать вес – к такому выводу пришли фанаты, увидев фото артиста, сделанное в самолете. К таким переменам во внешности в Сети отнесли негативно: стройное тело звезды подписчикам нравится больше.
"Коля, ты все толстеешь и толстеешь", "Николай снова растолстел...", "Николай снова растолстел (((( Как хорошо тебе было, когда стройный был…", "Как поросенок", – написали Баскову в Instagram.
В комментариях поклонники начали атаковать Баскова своими советами: кто-то написал, что артисту не стоит удалять растительность с тела, другие рекомендовали взять пример с Киркорова и завести детей.
Воспользуется ли Басков советами от поклонников не ясно, но вот со своим другом Филиппом Киркоровым он в последнее время видится часто. Артисты даже провели ночь на одной вилле.
Об отношениях с Филиппом Киркоровым ранее высказалась Эвелина Бледанс, она призналась, что не расставалась с певцом три дня и готова выйти за него замуж.
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