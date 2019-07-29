"Противно смотреть": Басков показал "перетянутого" Михайлова

Артистов упрекнули в чрезмерном увлечении пластической хирургией

Николай Басков опубликовал в социальных сетях снимок со своим другом Стасом Михайловым. Фото вызвало негативную реакцию у поклонников: певцов обвинили в издевательствах над своей внешностью. Комментаторы признались, что с трудом узнают знаменитостей.

Если Николая Баскова в Instagram пожалели, то Стасу Михайлову досталось по полной.

"Пластмассовые", "Стас на себя не похож. Раньше лучше был", "Противно смотреть", "На счет Баскова не знаю! А вот Стасик – это пипец какой-то", "Кто так Стаса изуродовал?", "Ужас", "Что сделал Михайлов со своим лицом?", "Стаса перетянули", "Михайлов, как мумия, недостаток кожи, рот не закрывается...это же надо, так себя изуродовать", "Восковые куклы", "У вас один пластический хирург",

– высказались шокированные подписчики.

На днях Стас Михайлов пел на фестивале "Жара". Прямо во время концерта произошла трагедия с певицей Анитой Цой – окровавленную артистку увезли на скорой. Также на мероприятии появилась Юлия Барановская в "золотых ползунках", а Ольга Серябкина не постеснялась выйти на дорожку в нижнем белье.