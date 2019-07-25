Голого Киркорова посадили в торт

Для музыканта подготовили необычный сюрприз

Филипп Киркоров выступил со своим шоу "Цвет настроения черный" в Сочи, где его особенно ждали. Встретить знаменитость решили трехъярусным тортом, на вершину которого посадили фигуру с изображением обнаженного Киркорова.

Артист был шокирован необычным сюрпризом и только воскликнул: "Боже мой, какая красота". Поклонники творение кондитеров оценили, а вот поступком бывшего мужа Примадонны были удивлены: певец облизнул леденец, украшавший торт, и поставил его на место.

"Ну и Филя, облизнул и на место поставил", "Филипп радовался, как ребенок", "Так смачно полизал", "Филипп зажег не по-детски", "Было жарко",

– делятся поклонники впечатлениями после шоу.

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