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Голого Киркорова посадили в торт

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Для музыканта подготовили необычный сюрприз

Филипп Киркоров выступил со своим шоу "Цвет настроения черный" в Сочи, где его особенно ждали. Встретить знаменитость решили трехъярусным тортом, на вершину которого посадили фигуру с изображением обнаженного Киркорова.

 Артист был шокирован необычным сюрпризом и только воскликнул: "Боже мой, какая красота". Поклонники творение кондитеров оценили, а вот поступком бывшего мужа Примадонны были удивлены: певец облизнул леденец, украшавший торт, и поставил его на место.

"Ну и Филя, облизнул и на место поставил", "Филипп радовался, как ребенок", "Так смачно полизал", "Филипп зажег не по-детски", "Было жарко",

– делятся поклонники впечатлениями после шоу.

Ранее на камеру попали развлечения выпившей Пугачевой с подругой.  

Дарья ПЕТРОВА
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