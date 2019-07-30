"Я наверху, ты внизу": Киркоров и Басков рассказали о ночи вдвоем

Артисты поделились подробностями их совместной жизни

Филипп Киркоров и Николай Басков прилетели в Турцию на юбилей Игоря Крутого. Оказалось, что живут музыканты на одной вилле, а время ночью коротают вместе.

"Мы живем на одной вилле, весело проводим время в ночных разговорах. Обсудили все и всех", – рассказывает Басков.

Киркоров, обнимая друга за плечо, добавляет:

"Сейчас разойдемся спать по своим спальням под балдахином…Я наверху, ты внизу <…> Я не буду закрывать дверь",

Также певцы рассказали, что, возможно, выпустят еще один совместный клип. Напомним, их видео на песню "Ибица" посмотрели более 24 млн. раз.

Игорю Крутому, к которому и прилетели Басков и Киркоров, 29 июля исполнилось 65 лет. На вечеринку в Турции съехались многие знаменитости. Ранее композитор рассказал, что его связывает с Ириной Аллегровой.