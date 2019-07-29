"Не сомкнул глаз": Крутой провел ночь с Аллегровой

Всплыли пикантные подробности из прошлого композитора

В понедельник, 29 июля, Игорю Крутому исполнилось 65 лет. Накануне юбилея в эфир вышла одна из более ранних программ "Секрет на миллион", в которой Лера Кудрявцева засыпала его каверзными вопросами. Немало их было посвящено личной жизни артиста. В один из моментов ведущая поинтересовалась, был ли у знаменитости роман с известной певицей, и заявила, что сама артистка во всем призналась.

"Почему ночью, когда Вы ехали в Саратов с Ириной Аллегровой, Вы не сомкнули глаз?.. Ночь... Вы не спите... Почему?",

– настойчиво допытывалась Кудрявцева. Хотя Крутой перед этим твердо заявил, что его особенные отношения с "императрицей" касались они только творчества.

Композитор не мог вспомнить этот момент и был озадачен. На вопрос он, с сомнением ответил: "Выпивали". Приняв эти слова, Лера попросила послушать, что сказала Аллегрова.

"Вас интересует роман мужчины и женщины... Его не было. Людям хотелось этого... Мы были друзьями... Остались друзьями", – сказала певица. И добавила, что в поездке в Саратов Крутому мешал спать его сосед.

Сначала, отметила артистка, композитор из-за невозможного храпа "просто бурчал, а потом бурчал громче", а потом выругался матом.

Слухи о любовных отношениях Игоря Крутого И Ирины Аллегровой поползли сразу, как только они записали первую песню, и усилились после исполнения ими композиции "Неоконченный роман". Композитор давно счастлив с женой, любит сына и двух дочерей.

Отмечать юбилей он начал за день. На вечеринку в Турции собрались много звезд российской эстрады. Поздравить именинника приехал и поп-король Филипп Киркоров. После приземления самолета он в сторис пообещал, что в ближайшие три дня в теплой стране "будет жарко".

Некоторые знаменитости поздравили композитора в соцсети. "Талантливый и очень ранимый, полностью соответствующий своей фамилии. Будь здоров и счастлив, твори и процветай, а все остальное – ерунда", – написал Иосиф Пригожин. За ним высказалась певица Валерия: "Спасибо за твое творчество, за песни, которыми заслушивается вся страна и за особое удовольствие исполнять их".

