Крутой получил крупную сумму в Верховном суде
А это ни много ни мало 2 млн рублей.
Здание, в котором случилось дорогое представление, находится в центре Москвы, недалеко от Арбата. Народный артист заключил контракт, который действовал с 26 по 28 февраля. При этом в пресс-службе суда от комментариев отказались, передает Life.ru.
Отмечается, что композитор с 2011 г. заработал 16 млн руб. только за счет выступлений на различных корпоративах Верховного суда. Все полученные деньги являются средствами федерального бюджета.
Представитель Игоря Крутого увильнул от вопроса о концерте и полученном гонораре.
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов утверждает, что действия суда являются наглыми по отношению к добросовестным налогоплательщикам.
"Не стоит забывать, что в федеральный бюджет поступают деньги налогоплательщиков. Сумма довольно-таки большая", – добавил он.
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