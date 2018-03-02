Деньги на выплату артисту за концерт пошли из федерального бюджета

А это ни много ни мало 2 млн рублей.

Здание, в котором случилось дорогое представление, находится в центре Москвы, недалеко от Арбата. Народный артист заключил контракт, который действовал с 26 по 28 февраля. При этом в пресс-службе суда от комментариев отказались, передает Life.ru.

Отмечается, что композитор с 2011 г. заработал 16 млн руб. только за счет выступлений на различных корпоративах Верховного суда. Все полученные деньги являются средствами федерального бюджета.

Представитель Игоря Крутого увильнул от вопроса о концерте и полученном гонораре.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов утверждает, что действия суда являются наглыми по отношению к добросовестным налогоплательщикам.

"Не стоит забывать, что в федеральный бюджет поступают деньги налогоплательщиков. Сумма довольно-таки большая", – добавил он.