Всех напугал: Крутого высушила болезнь

Композитор выглядит изможденным

За последние два года Игорь Крутой потерял 20 килограммов. Причиной этого стала диета, которой он стал придерживаться по совету врачей. Отказаться от многих продуктов народному артисту РФ пришлось из-за диабета.

Фото заметно похудевшего композитора и продюсера в тельняшке опубликовано в Instagram. На руке знаменитости появилась татуировка – скрипичный ключ и слова "Я Крутой".

Маэстро пояснил, что сделал надпись для съемок. Для чего конкретно, он не сказал, это будет известно позже.

Увидев снимок, фанаты забеспокоились о здоровье кумира. По их мнению, худоба ему не подходит.

"Не болейте, пишите Вашу музыку! Пусть вдохновение будет рядом!", "Всего Вам самого доброго и крепкого здоровья!", – пожелали они и попросили набрать несколько килограммов.

Крутой не в первый раз блеснул прекрасным чувством самоиронии. Поклонникам понравился кадр, на котором он показан в тельняшке с татуировкой.

Любители творчества Игоря Яковлевича знают, что он умеет и любит пошутить над собой.Ранее, снявшись в главной роли в клипе рэпера Егора Крида "Крутой", он легко посмеялся над собой.

В конце этого месяца, 29 июля, композитору исполнится 65 лет. Он готовит большой юбилейный концерт.



