Исхудавший Крутой напугал поклонников
Увидев новые снимки Игоря Яковлевича, они забили тревогу. И неспроста, ведь незадолго до смерти Иосиф Кобзон, десять лет боровшийся с онкологическим заболеванием, заявил, что Крутой болен раком.
Композитор и продюсер нередко попадает в объективы фотоаппаратов и камер на проходящем в Сочи Международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна", организатором которого он является. Все появившиеся кадры просмотрели его фанаты. И решили, что смертельная болезнь добивает их кумира.
Один из снимков поместила в соцсеть певица Юлианна Караулова. Ее подписчики тут же отметили: "Исхудал маэстро", "Крутой как-то плохо выглядит (сразу вспомнила слова Кобзона, что у него рак)", "Да уж, сильно сдал", "Ого, ничего себе, не сразу его узнала", "Как он старо выглядит", "Крутой, что-то не на шутку худеет".
А вчера фолловеры рассмотрели другое фото, на котором изображены Игорь Николаев, Ани Лорак, Игорь Крутой и его жена Ольга. Продюсер так похудел, что на нем "аж одежда висит", встревожились они.
На одном из июльских выпусков ток-шоу "Пусть говорят" появился Иосиф Кобзон. Там говорили о раке, и артист назвал тех знаменитостей, которые воюют со смертельной болезнью. По его словам, тяжелым недугом страдают певец Александр Розенбаум, дизайнер Валентин Юдашкин и продюсер Игорь Крутой.
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