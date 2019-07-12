Двух звезд развел конкурс

Отношения между певицей из Латвии Лаймой Вайкуле и российским продюсером Игорем Крутым давно оставляют желать лучшего. Однако лишь сейчас артистка призналась, что этот конфликт был вызван ее поступком.

В эфире YouTube-канала "А поговорить?" Вайкуле рассказала, что черная кошка пробежала между двумя звездами после того, как в вместо конкурса Крутого "Новая волна" в Юрмале начал проводиться фестиваль "Лайма Рандеву".

"Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как „Новая волна“ ушла", -

заявила Вайкуле.



При этом артистка призналась, что время, когда в городе проходил конкурс Крутого, было по-настоящему "прекрасным", и жизнь в городе в этот момент "просто оживала".

Лайма считает, что Крутой напрасно обиделся на нее, она напомнила, что создать фестиваль ей предложили власти города.

"Естественно, я патриотка Юрмалы, как я могу не делать это", -

добавила она.

"Новая волна" переехала в Сочи из латвийской Юрмалы, где он проводился с момента своего основания из-за того, что латвийские власти в июле 2014 г. запретили въезжать на территорию страны ряду российских звезд по политическим мотивам.

Ранее Вайкуле заявила, что ни за какие гонорары не поедет выступать в Крым, напоминает РИА ФАН.