Звезда едва не опозорилась перед зрителями

Ани Лорак выбрала для своего выступления очень короткое обтягивающее платье. В переливающемся наряде звезда вышла к зрителям, а когда певица начала передвигаться по сцене, платье поползло вверх, едва не обнажив интимное место сексуальной знаменитости. Чтобы не допустить конфуза, Лорак начала придерживать платье рукой и одергивать его вниз.

Надев ультракороткое платье, певица, видимо, хотела похвастаться стройными ногами. Но не всем поклонникам понравился внешний вид звезды: одни начали сравнивать ее наряды с костюмами Светланы Лободы, кто-то и вовсе сравнил ее ноги с ножками рояля.

"Платье у Лободы взяла?", "Одно платье на двоих с Гагариной?", "Хватит ботокса", "Платье надо поскромнее, мать, все-таки", "Поправить, оттянуть платье на сцене – это верх моветона... Каролина теряет квалификацию...", "Ноги неестественные, как у рояля",

– прокомментировали в Instagram.

Ранее Ани Лорак выложила фото в необычных украшениях. Поклонники забеспокоились, что они могут порвать уши звезды.