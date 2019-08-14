"Шикарное тело": Глюкоза похвасталась "сочной" фигурой в лифчике

Певица встала в необычную позу

Наталья Ионова поделилась с подписчиками новым снимком, на котором она выполняет одну из асан из йоги. В этот момент на знаменитости надеты обтягивающие лосины, подчеркивающие ягодицы, и спортивный лифчик. В Сети от спортивной формы Глюкозы без ума. Пока мужчины восхищаются "сочной" фигурой звезды, женщины не понимают, почему певица занимается спортом с ярким макияжем.

"Шикарная", "Какая конфетка", "Попа класс", "Шикарное тело, очень мясная попа и ляшки", "Запредельно красивая женщина", "Жирненькая стала что ли", "Отличная фигурка", "Богиня", "Такая сочная", "Мне кажется, ты самая красивая девочка", – расхвалили Глюкозу в комментариях.

Недавно в Сети ходили слухи, что знаменитости разводится со своим супругом. Сама пара отрицает появившуюся информацию, но поклонники все равно подозревают, что в отношениях артистки и бизнесмена не все гладко. Более того, для Глюкозы уже нашли нового мужчину.

По слухам, у нее могут быть отношения с бывшим участником "Дома-2" Олегом Майями. Артисты действительно знакомы, молодой человек снимался в клипе у блондинки, но вот отношения с ней резко отрицает.

Недавно Олег Майями стал участником конфликта между Максимом Фадеевым и его подопечной Наргиз Закировой. Певец прошелся по внешности продюсера и снял видео про него.