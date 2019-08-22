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Волочкова явилась в ресторан в дырявых штанах и засветила грудь

Волочкова явилась в ресторан в дырявых штанах и засветила грудь
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Домой звезда отправилась в окружении мужчин

Балерина Анастасия Волочкова презентовала в одном из ресторанов Москвы свою новую книгу. Для встречи с журналистами звезда выбрала весьма откровенный наряд: на роскошной Анастасии были надеты дырявые штаны и полностью прозрачная блузка, которая позволяла рассмотреть грудь эпатажной блондинки.

После окончания официальной части мероприятия танцовщица уединилась в ресторане со своими друзьями: пока один из них пел для Волочковой, она растянулась на лестнице. После веселая компания отправилась прямиком домой к Анастасии за "приключениями", как рассказала знаменитость в Instagram.

Поздравить звезду с выходом книги "Плата за успех" приехал и журналист Денис Сорокин. Некоторое время назад в Сети ходили слухи об их скором бракосочетании. На фото пары, появившимся в социальных сетях, Волочкова позирует в фате. Пока никто из них не прокомментировал происходящее на снимке. 

Ранее Анастасия Волочкова показала обросшую киску в бане. 

Дарья ПЕТРОВА
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