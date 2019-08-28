"Из ЗАГСа вышли": бывшая Джигарханяна показалась в белом платье с женихом

Знаменитостей заподозрили в тайной свадьбе

Новое фото Виталины Цымбалюк-Романовской не на шутку взволновало поклонников: белое платье, смокинг и прическа – в социальных сетях предположили, что влюбленные решили сфотографироваться в центре столицы после свадьбы.

Комментаторы назвали Шаляпина "элегантным женихом", а Цымбалюк-Романовскую "женственной красавицей". Среди комплиментов и поздравлений есть и злые сообщения.

"Виталина, он гуляет, а Вы терпите. Не будет он никогда ни верным мужем, ни хорошим отцом. А Вам пора деток иметь, в последний вагон материнства еще успеете выскочить", "Вообще в серьез не воспринимаю. Скоро эта Виталина лететь будет от него в припрыжку",

– написали завистники.

Преданные поклонники пары, наоборот, рады, что несмотря на все сплетни и обвинения в пиаре, влюбленные до сих вместе, а, возможно, еще и связали себя узами брака.

"Как из ЗАГСа вышли", "Самая красивая и умная пара в медийном пространстве", "Идеальные молодые", "Деток вам побольше", "Бесподобная пара", "Как жених и невеста", – похвалили в комментариях.

Сами артисты пока не подтвердили, что официально узаконили свои отношения.

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