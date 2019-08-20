Цымбалюк рассказала о ребенке от Шаляпина

Звезда заявила, что не откажется от музыканта не при каких условиях

В середине июля у бывшей возлюбленной Прохора Шаляпина Татьяны Гудзевой родился ребенок. Его отцом, по словам девушки, является певец. Появившийся мальчик на отношения Виталины-Цымбалюк-Романовской и ее любовника никак не повлияет, более того, пианистка заявила, что к ребенку от Шаляпина относится нормально.

Бывшая жена Джигарханяна надеется, что Татьяна Гудзева и Прохор Шаляпин смогут разобраться в ситуации самостоятельно, а против теста ДНК она не возражает.

"Я не откажусь от него при любом исходе, но Прохору придется отвечать за свои поступки. В общем, как-нибудь разберемся, я думаю",

– цитирует Цымбалюк-Романовскую teleprogramma.pro.

Телезвезда уверена, что их отношениям, несмотря на многочисленные слухи, ничего не угрожает, и своему партнеру она доверяет полностью.

"Я Прохору совершенно ничего не запрещаю. Он живет, как ему нравится, прекрасно себя чувствует, и, как я считаю, всем доволен. Прохор не сидит у меня под одеялом. Он – взрослый мужчина, который отвечает за свои поступки",

– рассказала бывшая Джигарханяна журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация о молодом возлюбленном Софии Ротару.