Цымбалюк рассказала о ребенке от Шаляпина

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
В середине июля у бывшей возлюбленной Прохора Шаляпина Татьяны Гудзевой родился ребенок. Его отцом, по словам девушки, является певец. Появившийся мальчик на отношения Виталины-Цымбалюк-Романовской и ее любовника никак не повлияет, более того, пианистка заявила, что к ребенку от Шаляпина относится нормально.
Бывшая жена Джигарханяна надеется, что Татьяна Гудзева и Прохор Шаляпин смогут разобраться в ситуации самостоятельно, а против теста ДНК она не возражает.
"Я не откажусь от него при любом исходе, но Прохору придется отвечать за свои поступки. В общем, как-нибудь разберемся, я думаю",
– цитирует Цымбалюк-Романовскую teleprogramma.pro.
Телезвезда уверена, что их отношениям, несмотря на многочисленные слухи, ничего не угрожает, и своему партнеру она доверяет полностью.
"Я Прохору совершенно ничего не запрещаю. Он живет, как ему нравится, прекрасно себя чувствует, и, как я считаю, всем доволен. Прохор не сидит у меня под одеялом. Он – взрослый мужчина, который отвечает за свои поступки",
– рассказала бывшая Джигарханяна журналистам.
Ранее в СМИ появилась информация о молодом возлюбленном Софии Ротару.
Реальных денег от Киева не дождаться
Киев обратится в международный трибунал, чтобы наказать Москву за "агрессию" в Донбассе