Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Смело": Цымбалюк снялась с любовником без одежды

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая жена Джигарханяна продемонстрировала стройную фигуру

Похоже, что слухи о расставании Цымбалюк-Романовской  и Прохора Шаляпина преувеличены. Пианистка по-прежнему выкладывает романтичные фото с возлюбленным. На этот раз она вспомнила, как они с певцом уединились без одежды в Сочи.

В комментариях бывшую супругу Армена-Джигарханяна похвалили за роскошную фигуру, поклонники также надеются, что в отношениях Прохора и Виталины царит полная идиллия и, возможно, когда-то они заведут детей.

"Фигура у Виталины очень красивая", "Сладкая пара", "Красивейшие", "Красивущие...У вас будут обалденные дети...", "Будьте всегда вместе", "Мы так за вас рады", "На камнях очень смело", "Идеальная пара, счастья вам",

– пишут в Сети.

Напомним, в начале июля Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин вместе отдыхали в Сочи, а после певец отправился в Москву, где его засняли с другой девушкой. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Крымский мост оправдали: найден виновник гибели медуз в Азовском море

В Сети высмеяли ихтиологические выкладки украинских "аналитиков"

Будьте осторожны: названы повышающие давление продукты

Эксперты рекомендуют гипертоникам скорректировать питание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей