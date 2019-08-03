"Смело": Цымбалюк снялась с любовником без одежды

Бывшая жена Джигарханяна продемонстрировала стройную фигуру

Похоже, что слухи о расставании Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина преувеличены. Пианистка по-прежнему выкладывает романтичные фото с возлюбленным. На этот раз она вспомнила, как они с певцом уединились без одежды в Сочи.

В комментариях бывшую супругу Армена-Джигарханяна похвалили за роскошную фигуру, поклонники также надеются, что в отношениях Прохора и Виталины царит полная идиллия и, возможно, когда-то они заведут детей.

"Фигура у Виталины очень красивая", "Сладкая пара", "Красивейшие", "Красивущие...У вас будут обалденные дети...", "Будьте всегда вместе", "Мы так за вас рады", "На камнях очень смело", "Идеальная пара, счастья вам",

– пишут в Сети.

Напомним, в начале июля Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин вместе отдыхали в Сочи, а после певец отправился в Москву, где его засняли с другой девушкой.