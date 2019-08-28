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"Утро с любимой": Киркоров отдохнул с чужой женщиной

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Артист проводит время на море не один

Филипп Киркоров сейчас находится в Сочи, где принимает участие в музыкальном фестивале "Новая волна". Вместе с ним на юг отправились его дети и певица Анна Нетребко, с которой он и проводит время.

"Потрясающее утро с моей любимой", – написал Киркоров в Instagram. И выложил несколько снимков, где они, обнимаясь, позируют вместе. Поклонники артистка приняла расхваливать его спутницу: они считают, что Анна Нетребко обладает естественной красотой и роскошной фигурой.

"Анна божественная. Вот она красота природная", "Шикарная женщина! Вот бы ему такую", "Анна – королева", "Красотка", "Анна как всегда на высоте",

– расхвалили оперную диву в комментариях.

Один из пользователей, наоборот, не оценил снимки и посоветовал Филиппу Киркорову завести свою семью: "до каких пор ты будешь вешаться на чужих женщин, пора бы уже жениться и быть полной семьей".

Фестиваль "Новая волна" открылся в Сочи несколько дней назад, но на мероприятии уже произошло многое. Сначала в медиапространстве обсуждался конфликт Игоря Крутого и Лаймы Вайкуле, после появилось видео рыдающей на сцене Лолиты. Поклонники Наташи Королевой обсуждают, почему певицу не позвали на фестиваль. 

Дарья ПЕТРОВА
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