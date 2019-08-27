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Королева потрясла "сочной грудью" на камеру

Королева потрясла
Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка вместе с супругом наслаждается отдыхом в Италии

Наташа Королева поделилась с поклонниками видео, где она в платье танцует босиком на дороге. Певица сексуально извивается, поднимает наряд и трясет пышной грудью прямо перед камерой. 

На отдых вместе с Королевой отправился ее муж Сергей Глушко, с которым они недавно отметили 16-ю годовщину свадьбы. Теперь супруги решили насладиться друг другом и повторить медовый месяц.

В Instagram все только восхищаются телом и энергичностью 46-летней знаменитости. Поклонников интересует также, почему артистка не поехала выступать на фестиваль "Новая волна". Кто-то предположил, что у Наташи Королевой конфликт с главным организатором мероприятия Игорем Крутым.

"Наташа почему вас нет на Новой волне, Крутой что вам мстит за что– то?", "Наверное, побоялись пригласить, потому что ты на "Жаре" была самая лучшая и затмила всех своей красотой, талантливостью и зажигательностью", "Ах какие груди сочные наела, дынные, прекрасные, а сама стройна аки Дюймовочка!", "ВЫ прелесть", "Прекрасно выглядите",

– высказались комментаторы.

Сама Наташа Королева никак не прокомментировала домыслы подписчиков. 

В Сочи стартовал музыкальный фестиваль "Новая волна". Мероприятие сразу оказалось в центре внимания журналистов. Сначала в прессе появилась информация о конфликте Игоря Крутого и Лаймы Вайкуле, потом в YouTube опубликовали видео с разревевшейся на сцене Лолитой.

Дарья ПЕТРОВА
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