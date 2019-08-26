Видео с сексуальной знаменитостью попало в Сеть

Наталья Подольская начала готовиться к новому творческому сезону, о чем объявила в своих социальных сетях. Похоже, что супруга Владимира Преснякова решила сменить образ на более провокационный: перед фотографом она позировала в нижнем белье и боди.

В Сеть певица выложила видео, где она танцует без одежды в перерывах между съемками, а на самой фотосессии Подольская не постеснялась высоко задрать ногу, чтобы сделать снимок более сексуальным.

Подписчики, которые и раньше критиковали певицу за сексуальные наряды, от комментариев не воздержались. Они считают, что Наталья Подольская стала выглядеть пошло.

"Звездульки в трусах надоели", "Трусы, прикрытые бахромой? Ваши стилисты на большее не способны?", "Слишком откровенно", "Надоели голые задницы, ты была исключением, а теперь как все",

– прокомментировали в Сети.

Подольская же заявила, что она не такая мягкая, как это кажется на первый взгляд. "Все привыкли считать меня паинькой, но я не паинька. За моей мягкостью стоит сильный характер. Мои люди знают это. И кстати - мягкое, но твердое "настоять на своем" секрет моего крепкого брака в том числе!", – рассказала жена Владимира Преснякова.

Ранее сексуальную Наталью Подольскую сняли в купальнике.



