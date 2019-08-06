Без комплексов: полуголая жена Преснякова показала мокрое тело

Звезда продемонстрировала сексуальную фигуру

Наталья Подольская столкнулась с испытанием на отдыхе в Турции: она не могла забраться на надувной матрас в бассейне. Оседлать игрушку звезде удалось, а весь процесс засняли на камеру. На получившихся фото жена Владимира Преснякова продемонстрировала сексуальное тело в купальнике и обнаженные ягодицы.

Поклонники оценили целеустремленность звезды и восхитились ее внешними данными в социальных сетях.

"Какая ты красотка", "Наталья, такая Вы простая и позитивная! Это очень приятно! Оставайтесь всегда такой же прекрасной, не как все шаблонные "звезды"!", "Бесподобная женщина", "Неидеальная история с идеальной попой", "Шедевральная фотосессия!", "У вас фигурка, ножки! Все супер!",

– расхвалили певицу.

Ранее знаменитость рассказала, как в Москве на нее напал водитель. После на Наталью Подольскую набросились и поклонники – они обсмеяли звезду за появление на сцене в панталонах.