"Было страшно": на Толкалину набросились обозленные зрители

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На Любовь Толкалину, вышедшую на сцену, зрители буквально набросились. Актрису начали обвинять в обмене и выкрикивать нецензурные выражения. Все из-за того, что звезда объявила об отмене спектакля.
Неприятная ситуация с Толкалиной произошла в Ейске, где 2 августа она должна была играть в спектакле "Мастер и Маргарита". Из-за дня ВДВ въезд в город был затруднен – задержали и автобус с большей частью труппы и декорациями.
Актриса приехала в театр отдельно и, узнав подробности ситуации, вышла к зрителям, чтобы объяснить, почему спектакль не состоится и сказать, что деньги за билеты всем вернут.
"Кричали, что я их ограбила и виновница обмана, преступница, требовали, чтобы я вернула им деньги, кричали – позор. <…> Очень тяжело переживать гнев и злость людей. Люди в одну секунду готовы потерять человеческое лицо, лишь бы только был повод...и скатиться в открытую площадную брань...",
– рассказала Толкалина о поведении обозленных зрителей.
Случившееся действительно шокировала артистку, она решила взять несколько дней на отдых, чтобы прийти в себя.
От зрителей досталось и Ани Лорак. Певицу унизили после появления не сцене.
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