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Лолита разрыдалась на сцене после расставания с мужем

Лолита разрыдалась на сцене после расставания с мужем
Лолита. Фото: www.globallookpress.com
Звезда так и не смогла допеть песню

Лолита Милявская приехала в Сочи, где должна выступать на фестивале "Новая волна". Певице предстояло спеть спеть песню "Городок" Анжелики Варум, но во время репетиции что-то пошло не так: артистка так расчувствовалась, что дважды начинала плакать, а в конце и вовсе отошла вглубь сцены, утирая слезы.

Как пишет "Дни.ру" Милявская растрогалась из-за песни. Знаменитость, выросшая во Львове, часто возвращалась в родные места и ревела, стоя у подъезда. Воспоминания снова нахлынули на Милявскую прямо время исполнения песни, тем более, что сейчас вернуться на родину она не может.

Лолиту начали подбадривать аплодисментами, затем поддержать ее вышла Анжелика Варум, которая и допевала песню. 

Нестабильное эмоциональное состояние артистки может быть связано и с проблемами в личной жизни: Милявская в июле объявила о расставании с молодым супругом.

Дарья ПЕТРОВА
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