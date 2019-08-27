"Вульгарная пьющая женщина": как изменилась Хлебникова

Артистку подкосила смерть мужа и пристрастие к алкоголю

Марина Хлебникова была одной из самых ярких артисток в 90-е годы. Поклонникам она запомнилась как стройная брюнетка с длинными волосами и хорошим голосом. Сейчас узнать в изменившейся женщине прежнюю звезду можно с трудом.

Хлебникова родилась в Подмосковье и с детства занималась музыкой. После учебы в Гнесинке она познакомилась с Бари Алибасовым и стала солисткой в группах "Интеграл" и "На-На". Именно тогда она начала петь свои знаменитые хиты "Какао-какао", "Я бы не сказала" и "Случайная любовь".

В конце 90-х к Хлебникова была на вершине популярности: за песню "Чашка кофею" она получила "Золотой граммофон" и награду "Песня года". А в 2002 г. Марина Хлебникова стала заслуженной артисткой России.

Через несколько лет популярность Марины Хлебниковой пошла на спад, а потом поклонники и вовсе ее потеряли. В это же время начала меняться и внешность артистки.

По одной версии, артистка изменилась из-за проблем в личной жизни: звезда 90-х была замужем дважды, а ее последний супруг, как оказалось, не раз поднимал на нее руку. Также у Хлебниковой возникли финансовые проблемы.

Другие источники утверждают, что Хлебникова была тяжело больна и перенесла несколько операций на челюсти.

В испортившейся внешности певицы многие винят алкоголь. По мнению певца Шуры, знаменитостям давно пора "сбрасываться на лечение". Он сказал, что звезда похудела до 40 кг и выглядит гораздо хуже.

"Я не понимаю, что с ней. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу", – цитирует слова Шуры сайт "Комсомольская правда".

Подкосила женщину и смерть ее бывшего супруга – Хлебникова легла в больницу с нервным срывом.

В прошлом году звезда решила вернуться в медиапространство и завела страничку в Instagram. Новые фото и видео звезды шокировали поклонников: они уверены, что от прежней Марины Хлебниковой ничего не осталось.

"Какая вульгарная, пьющая женщина. Даже не похожа на женщину . Бомж вышел, какой-то", " Ужас, похожа на бомжа-наркоманку", "Голоса нет вообще", "Так себя запустила", "Спилась", "Такая дохлая", "Выглядит просто ужас",

– раскритиковали комментаторы.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео с Лолитой, разревевшейся на сцене.