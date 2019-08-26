Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Голая и в драных носках: Волочкову сняли после шашлыков

Голая и в драных носках: Волочкову сняли после шашлыков
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Эпатажная балерина позировала без одежды в бочке

Анастасия Волочкова, недавно вернувшаяся из Греции, продолжает наслаждаться отдыхом уже в своем доме. Вечера танцовщица проводит в компании друзей, которые жарят для нее шашлыки. Ну, а после поедания мяса знаменитость приступает к своему любимому развлечению – бане и купанию в бочке с ледяной водой.

В нее роскошная Волочкова, судя по фото, окунается голой и только для съемки прикрывает все свои достоинства веником. "Как же я соскучилась по любимой ледяной Купели и домашней русской бане! Мне так не хватало ее в Греции!", – написала балерина в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

После насыщенной ночи балерина восстановилась быстро и уже с утра оттачивала свои танцевальные па на пуантах и в поползших носках.

Ранее Анастасия Волочкова пришла в ресторан в прозрачной блузке и дырявых штанах. 


Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

После тайного обсуждения возвращения России европейцы поставили крест на G7

Запад больше не сможет диктовать условия всей планете

Верните Россию: Трамп устроил разнос "Большой семерке"

Американский лидер испортил аппетит остальным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей