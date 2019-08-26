Эпатажная балерина позировала без одежды в бочке

Анастасия Волочкова, недавно вернувшаяся из Греции, продолжает наслаждаться отдыхом уже в своем доме. Вечера танцовщица проводит в компании друзей, которые жарят для нее шашлыки. Ну, а после поедания мяса знаменитость приступает к своему любимому развлечению – бане и купанию в бочке с ледяной водой.

В нее роскошная Волочкова, судя по фото, окунается голой и только для съемки прикрывает все свои достоинства веником. "Как же я соскучилась по любимой ледяной Купели и домашней русской бане! Мне так не хватало ее в Греции!", – написала балерина в Instagram.

После насыщенной ночи балерина восстановилась быстро и уже с утра оттачивала свои танцевальные па на пуантах и в поползших носках.

Ранее Анастасия Волочкова пришла в ресторан в прозрачной блузке и дырявых штанах.



