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Анастасия Волочкова, недавно вернувшаяся из Греции, продолжает наслаждаться отдыхом уже в своем доме. Вечера танцовщица проводит в компании друзей, которые жарят для нее шашлыки. Ну, а после поедания мяса знаменитость приступает к своему любимому развлечению – бане и купанию в бочке с ледяной водой.
В нее роскошная Волочкова, судя по фото, окунается голой и только для съемки прикрывает все свои достоинства веником. "Как же я соскучилась по любимой ледяной Купели и домашней русской бане! Мне так не хватало ее в Греции!", – написала балерина в Instagram.
После насыщенной ночи балерина восстановилась быстро и уже с утра оттачивала свои танцевальные па на пуантах и в поползших носках.
Ранее Анастасия Волочкова пришла в ресторан в прозрачной блузке и дырявых штанах.
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