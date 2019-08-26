Красотка поделилась подробностями своих "приключений"

Бывшая участница телепроекта Александра Артемова сейчас находится на 9 месяце беременности. Девушка начинает чувствовать себя все хуже и хуже. По ее словам, ночью ее как будто тыкают вилами в левый бок, также у девушки сильно болят зубы.

"Я плакала от боли, от дискомфорта, от тяжести. Не могла найти себе место в своём же теле. Вот такая ночью была, несладкая, с огоньком. Теперь я уже точно готова и хочу рожать, только не эти ночи терпеть", – поделилась Артемова с поклонниками.

Подписчицы предполагают, что ребенок у Александры Артемовой родится на днях. Как рассказала девушка, на роды вместе с ней пойдет супруг Евгений Кузин, с которым она познакомилась на проекте "Дом-2".

За время своей беременности телезвезда не раз шокировала публику странными выходками: то Артемова снималась в кафе в лифчике, то позировала на песке без трусов.

Ранее "Утро" рассказывало о самых громких скандалах телепроекта "Дома-2".