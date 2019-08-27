После соперник еще и избил телезвезду

Николай Должанский – один из самый эпатажных участников проекта за все время существования. Мужчина покинул стройку несколько лет назад, но до сих пор оказывается в центре внимания СМИ. На этот раз Должанский рассказал, как играл с любовником своей жены в карты.

Новый избранник его супруги Кати назначил Должанскому встречу в кафе. Там он предложил сыграть в карты. Но экс-звезде "Дома-2" не повезло: он проиграл не только жену, но и 160 тыс. рублей.

"Если бы выиграл я, то Володя готов был отпустить жену ко мне и больше с ней не встречаться. Кате, оставшейся без его поддержки, тоже ничего другого не оставалось бы, как вернуться ко мне – своему верному мужу и покровителю",

– рассказал Николай Должанский StarHit.

На этом история не закончилась. Когда соперник бывшего участника "Дома-2" узнал, что денег у него с собой нет, то решил разобраться по-другому. Сначала просто оскорблял Должанского, а потом в ход пошли кулаки.

"Не ожидал такого поведения, поэтому не смог вовремя увернуться от удара. Из носа пошла кровь, но травмы оказались незначительными. Ничего серьезного. Катенька потом позвонила мне и попросила не обращаться в полицию. Я не мог ей отказать",

– добавил Должанский.

Экс-участник "Дома-2" женился на своей возлюбленной в прошлом году, но недавно беременная женщина решила уйти к другому – гитаристу группы Multiverse. Вернется ли супруга к Николаю Должанскому после инцидента – пока не ясно .

Ранее Ольга Бузова обнажила ягодицы на улице.



