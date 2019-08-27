"Старая ведьма": Бузову предложили пристрелить

Звезде припомнили прошлое

Ольга Бузова напомнила поклонникам, что исполнился год песне "Принимай меня", и поблагодарила их за веру в нее. Но в ответ под видео, опубликованным ею в Instagram, на ведущую "Дома-2" посыпались оскорбления.

В ролике артистка исполняет ту самую песню, изгибаясь всем телом. На ней прозрачный наряд, под которым видно нижнее белье. Волосы распущены.

"Я безумно соскучилась по сцене и по вам...", – призналась Ольга. И сообщила, что "в сентябре начнется большой тур с шоу "Принимай меня" по Дальнему Востоку и Сибири", который она с нетерпением ждет.

Подписчики набросились на звезду "Дома-2" с упреками и обвинениями. Одни ругали ее за вид:

"Ужас просто. И это певица, это просто кошмар... ни в какие рамки не идет. Позорище просто... очень жаль ее", "Что это за стиль у тебя? Вообще не красиво", "Ну что за наряды", "Купите ей кто-нибудь юбочку или платьишко, она, бедолажная, везде в трусах", "Ты перепутал пляж и сцену?", "Видимо, критические дни", "Как будто прокладка между ног...", "Ты за эти годы научилась быть без комплексов, но не до такой же степени", "Кроме как в трусах выступать больше никак не умеешь, что ли?", "А что ноги жирные", "Какая дичь", "У тебя что, совсем крыша съехала? Стыд и позор, фу", "Почему такая толстая",

Другим не понравилось то выступление. "Слышу мычание какое-то!", "Она поет как ишак", "Голос – ноль", "Бубнит что-то", "Она со своими песнями во фрика превратилась", "Говорит слова,а не поет, это ужас", "Пластичности... увы, нет", И, пожалуйста, не пой без фонеры, это невозможно слушать", "Зачем делать такую рожу... застрелите ее уже кто-нибудь", "Двигается как каракатица на переломанных ногах!", "Бесцветный голос, как и движения на сцене. Ну, не дано", "Старая ведьма с охрипшим голосом", – возмущались они.

И комплименты фанатов ("Красотка, богиня, глаз не отвести", ) утонули в море недовольства.

В последнее время Бузова все чаще попадает под шквал критики. Чаще ей достается за то, как она выглядит. На днях ее распекли за вид сзади, ранее унизили за мечту.

