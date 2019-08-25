"Чешется в трусах": Бузову унизили за мечту

Звезду буквально растоптали в Сети

Постоянные разговоры звезды "Дома-2" и певицы сочли неприличными.

На Ольгу Бузову взъелись поклонники – судя по всему, у красотки наступила полоса неудач. Буквальное каждое фото и поступок вызывают у публики приступы раздражения.

Бузова поделилась в своем Instagram мечтой, сопроводив рассказ эффектным фото, за что немедленно подверглась критике.

"Сегодня сбылась одна моя мечта... и сразу же появилась новая цель – научиться сёрфить Но ещё больше я хочу, чтобы рядом со мной был мужчина, с которым мы будем на одной волне", – раскрыла душу звезда и получила туда плевок.

Пользователи ехидно прокомментировали поиски Бузовой мужчины и прошлись по ее фигуре. Некоторые с удивлением отметили, что она внезапно лишилась длинных ног – то ли из-за неудачного ракурса, то ли из-за неумелого использования фоторедакторов. Другие назвали Ольгу "озабоченной" из-за желания найти свою любовь (орфография и пунктуация сохранены).

"Где длинноногая лань ? Почему я вижу обычную женщину , со стандартными и крупными ногами . Так что расслабьтесь бабоньки , она такая же как вы , просто вовремя освоила фотошоп" "Фигура тут другая совсем, ноги как будто не твои))) ракурс не оч удачный" "Не ту ногу выставила вперёд, перепутала с бодуна? И про фотошоп забыла. Теперь все увидели твои короткие, как говорила Собчак, слоновые ноги" "Я тоже об этом подумал где длинные ноги" "Что с твоими ногами ??? Как у бабушки ,костяшки" ""Зачем на каждом углу орать,что тебе нужен мужик???выглядит так,словно ты озабоченная,******** нимфоманка у которой чешется в трусах",

– разошлись комментаторы.

К слову, за использование фотошопа Бузову критикуют не в первый раз. Ранее звезда выложила фото, где у нее, по мнению пользователей, "потекла" нога.