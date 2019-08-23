Снимок телезвезды в купальнике ужаснул поклонников

Ольга Бузова сейчас находится на Бали, где проходят съемки нового проекта с ее участием. Звезда решила не упускать возможность и искупаться в океане не в сезон. На видео, опубликованном в Instagram Бузовой, она в купальнике забегает в ледяную воду с криками, где начинает брызгаться и прыгать. Внимание поклонников также привлекла грудь ведущей "Дома-2". На фото кажется, что бюст девушки обвис до живота.

"А где грудь, уползла?", "Грудь съехала", "А что с грудью? Одна на животе, другой нет, непонятно…", "Как будто грудь висит длиннючая", "грустное зрелище", "Отвратное фото", "Что за ужас, грудь прямо на животе", – написали пользователи в Интернете.

Пользователи Сети предполагают, что на видео певица находится в состоянии алкогольного опьянения, так как она ведет себя, по их мнению, не очень адекватно.

"Опять пьяная что ли?", "Поддатая похоже", "Бузова всегда творит какую-то дичь", "Зачем такое снимать", "Ведешь себя все хуже и хуже",

– раскритиковали подписчики звезду.

Ранее Ольга Бузова засветила зону бикини.