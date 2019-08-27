Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Глюкоза вышла к зрителям в чулках и эротичном белье

Глюкоза вышла к зрителям в чулках и эротичном белье
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Певицу упрекнули в пошлости

Наталья Ионова появилась на сцене фестиваля "Новая волна" без платья. Вместе него звезда надела на себя кружевное полупрозрачное белье и чулки. Немного прикрыть тело Глюкоза решила с помощью легкого халата.

Эротичный комплект многие подписчики в социальных сетях оценили и завалили красотку комплиментами. Ну, а злопыхателям такой выход показался вульгарным и пошлым.

"Очень сексуальная Наталья","Как такой женщине можно изменять?", "Она может не петь, можно просто смотреть на нее", "Какой кошмар, какая пошлость", "А че в халате,забыла снять?без него лучше,в чулках то интереснее!", "Мода на костюмы стриптезерш",

– прокомментировали выход Глюкозы.

Многие пользователи начали сравнивать Наталью Ионову и Ольгу Бузовой, намекая, что блондинка стала петь хуже.

Напомним, недавно СМИ сообщили о расставании Глюкозы с супругом. Но пара смелые предположения не подтвердила, а опубликовала видео, доказывающее, что у них в отношениях все в полном порядке.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Грязные игры Запада раскрыты: Скрипаль сделала новое заявление

Россию заставят отказаться от контактов с другими странами

Поезд ушел: Россия отказалась от возвращения в G7

Это объединение потеряло всякий смысл, считают в Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей