Глюкоза вышла к зрителям в чулках и эротичном белье

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Наталья Ионова появилась на сцене фестиваля "Новая волна" без платья. Вместе него звезда надела на себя кружевное полупрозрачное белье и чулки. Немного прикрыть тело Глюкоза решила с помощью легкого халата.
Эротичный комплект многие подписчики в социальных сетях оценили и завалили красотку комплиментами. Ну, а злопыхателям такой выход показался вульгарным и пошлым.
"Очень сексуальная Наталья","Как такой женщине можно изменять?", "Она может не петь, можно просто смотреть на нее", "Какой кошмар, какая пошлость", "А че в халате,забыла снять?без него лучше,в чулках то интереснее!", "Мода на костюмы стриптезерш",
– прокомментировали выход Глюкозы.
Многие пользователи начали сравнивать Наталью Ионову и Ольгу Бузовой, намекая, что блондинка стала петь хуже.
Напомним, недавно СМИ сообщили о расставании Глюкозы с супругом. Но пара смелые предположения не подтвердила, а опубликовала видео, доказывающее, что у них в отношениях все в полном порядке.
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