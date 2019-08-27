Глюкоза вышла к зрителям в чулках и эротичном белье

Певицу упрекнули в пошлости

Наталья Ионова появилась на сцене фестиваля "Новая волна" без платья. Вместе него звезда надела на себя кружевное полупрозрачное белье и чулки. Немного прикрыть тело Глюкоза решила с помощью легкого халата.

Эротичный комплект многие подписчики в социальных сетях оценили и завалили красотку комплиментами. Ну, а злопыхателям такой выход показался вульгарным и пошлым.

"Очень сексуальная Наталья","Как такой женщине можно изменять?", "Она может не петь, можно просто смотреть на нее", "Какой кошмар, какая пошлость", "А че в халате,забыла снять?без него лучше,в чулках то интереснее!", "Мода на костюмы стриптезерш",

– прокомментировали выход Глюкозы.

Многие пользователи начали сравнивать Наталью Ионову и Ольгу Бузовой, намекая, что блондинка стала петь хуже.

Напомним, недавно СМИ сообщили о расставании Глюкозы с супругом. Но пара смелые предположения не подтвердила, а опубликовала видео, доказывающее, что у них в отношениях все в полном порядке.