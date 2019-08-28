Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Вызывайте скорую": Бузова покрылась бордовыми пятнами

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда показалась в жутком виде

Ольга Бузова сейчас находится на Бали, где снимается в новом шоу. Похоже, что певица слишком долго была на солнце – ее грудь изменила цвет и стала бордовой. Это не могли не заметить подписчики артистки, так как из-за сильного макияжа пятна на теле Бузовой стали еще заметнее.

В комментариях ведущей "Дома-2" даже посоветовали вызвать скорую. Звезде также досталось за наращенные волосы и яркий макияж. Поклонники считают, что от настоящей Бузовой ничего не осталось, а косметика сделала ее похожей на мужчину.

"Цвет лица бежевый, тело бардовое. Ну у вас столько денег, неужели так сложно подобрать тональник?", "Баба-яга", "Похожа на ведьму", "Зачем загорать до такой степени?", "Страшная жуть", "Ты сожгла кожу", "Грудь на солнце передержала", "Что с цветом кожи на груди", "Вызывайте скорую", "Похожа на трансвестита", "Тебя вообще не узнать под этой штукатуркой",

– прошлись по внешности певицы в социальных сетях.

Ранее "Утро" рассказало о самых громких скандалах телепроекта "Дом-2". 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Ударит мороз: синоптики огорчили прогнозом

В столичном регионе наступил самый холодный день

Провалился: всплыло страшное видео с Крымского моста

Правду о разрушениях уже не скрыть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей