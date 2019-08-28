"Вызывайте скорую": Бузова покрылась бордовыми пятнами

Звезда показалась в жутком виде

Ольга Бузова сейчас находится на Бали, где снимается в новом шоу. Похоже, что певица слишком долго была на солнце – ее грудь изменила цвет и стала бордовой. Это не могли не заметить подписчики артистки, так как из-за сильного макияжа пятна на теле Бузовой стали еще заметнее.

В комментариях ведущей "Дома-2" даже посоветовали вызвать скорую. Звезде также досталось за наращенные волосы и яркий макияж. Поклонники считают, что от настоящей Бузовой ничего не осталось, а косметика сделала ее похожей на мужчину.

"Цвет лица бежевый, тело бардовое. Ну у вас столько денег, неужели так сложно подобрать тональник?", "Баба-яга", "Похожа на ведьму", "Зачем загорать до такой степени?", "Страшная жуть", "Ты сожгла кожу", "Грудь на солнце передержала", "Что с цветом кожи на груди", "Вызывайте скорую", "Похожа на трансвестита", "Тебя вообще не узнать под этой штукатуркой",

– прошлись по внешности певицы в социальных сетях.

Ранее "Утро" рассказало о самых громких скандалах телепроекта "Дом-2".