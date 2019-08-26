"Я хочу": Успенская ищет "смелого и молодого"

Артистка обратилась к фанатам со странным сообщением

Любовь Успенская выложила в социальные сети необычный пост. Певица решила провести конкурс в Интернете, где она хочет разыграть татуировку в виде панды со своей подписью. Для этой цели звезда хочет найти именно "смелого и молодого фаната". Эскиз будущей татуировки Успенская выложила в Instagram.

"Я хочу найти самого преданного и крутого фаната и подарить ему тату в виде панды, под которой оставлю свой автограф собственноручно. <…> Если ты смелый и молодой, если ты в тренде и любишь мое творчество, участвуй, и я приКОЛЮ тебя по полной", – написала артистка.

Поклонники посчитали предложение Успенской странным и глупым. Они уверены, что не найдется человека, который хотел бы так изуродовать себя.

"Это полный треш", "Что за бред?", "Изуродовать свое тело из любви к Успенской…это что-то из области маразма", "Ужасное предложение", "Полная глупость и странный подарок. Себе наколи",

– прокомментировали пост в Интернете.

Ранее в Сети появилось фото Любови Успенской в нижнем белье.