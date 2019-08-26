Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Я хочу": Успенская ищет "смелого и молодого"

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Артистка обратилась к фанатам со странным сообщением

Любовь Успенская выложила в социальные сети необычный пост. Певица решила провести конкурс в Интернете, где она хочет разыграть татуировку в виде панды со своей подписью. Для этой цели звезда хочет найти именно "смелого и молодого фаната". Эскиз будущей татуировки Успенская выложила в Instagram.

"Я хочу найти самого преданного и крутого фаната и подарить ему тату в виде панды, под которой оставлю свой автограф собственноручно. <…> Если ты смелый и молодой, если ты в тренде и любишь мое творчество, участвуй, и я приКОЛЮ тебя по полной", – написала артистка.

Поклонники посчитали предложение Успенской странным и глупым. Они уверены, что не найдется человека, который хотел бы так изуродовать себя.

"Это полный треш", "Что за бред?", "Изуродовать свое тело из любви к Успенской…это что-то из области маразма", "Ужасное предложение", "Полная глупость и странный подарок. Себе наколи",

– прокомментировали пост в Интернете.

Ранее в Сети появилось фото Любови Успенской в нижнем белье. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

После тайного обсуждения возвращения России европейцы поставили крест на G7

Запад больше не сможет диктовать условия всей планете

В Пекине заткнули рот американцам

Китай призвал США не читать другим странам нотации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей