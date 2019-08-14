Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Старуха вульгарная": раздевшейся Успенской указали на старость

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Артистку попросили вести себя менее откровенно

Любовь Успенская отправилась в путешествие в жаркие страны. Прибыв на место, певица сразу поделилась с поклонниками пикантными снимками. На фото знаменитость позирует в купальнике и прозрачной накидке, демонстрируя обнаженные бедра.

Поклонники откровенность Успенской не оценили и набросились на звезду в комментариях. Они советуют звезде вести себя скромнее, помнить о возрасте и нормах приличия.

"У Любани совсем крыша поехала от своей красоты", "Любочка, это излишне и вас совсем не красит! Нужно иногда знать меру", "Для ее возраста слишком откровенно", "Зачем так неприлично оголяться?", "Старуха вульгарная", "От Любови Успенской, к сожалению, осталась только фигура. Зачем так себя изуродовала. Лицо, как у боксера после боя",

– раскритиковали знаменитость в социальных сетях.

Сама Успенская написала, что на отдыхе выглядит естественно: обходится без стилистов и позволяет себе быть "немного страшненькой". Пост артистки только рассмешил комментаторов: они уверены, что фото Любови Залмановны были тщательно отредактированы, ведь на 1 и 3 снимке ее ноги выглядят совсем по-разному.

Ранее в Сети появилось видео с Любовью Успенской, где она едва стоит на ногах. Странному поведению звезды нашлось объяснение. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Меркель уходит из политики

Знаменательное событие произойдет через 2 года

Польша потребовала расширить "нормандский формат"

К переговорам планируется подключить Вашингтон и Лондон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей