"Старуха вульгарная": раздевшейся Успенской указали на старость

Артистку попросили вести себя менее откровенно

Любовь Успенская отправилась в путешествие в жаркие страны. Прибыв на место, певица сразу поделилась с поклонниками пикантными снимками. На фото знаменитость позирует в купальнике и прозрачной накидке, демонстрируя обнаженные бедра.

Поклонники откровенность Успенской не оценили и набросились на звезду в комментариях. Они советуют звезде вести себя скромнее, помнить о возрасте и нормах приличия.

"У Любани совсем крыша поехала от своей красоты", "Любочка, это излишне и вас совсем не красит! Нужно иногда знать меру", "Для ее возраста слишком откровенно", "Зачем так неприлично оголяться?", "Старуха вульгарная", "От Любови Успенской, к сожалению, осталась только фигура. Зачем так себя изуродовала. Лицо, как у боксера после боя",

– раскритиковали знаменитость в социальных сетях.

Сама Успенская написала, что на отдыхе выглядит естественно: обходится без стилистов и позволяет себе быть "немного страшненькой". Пост артистки только рассмешил комментаторов: они уверены, что фото Любови Залмановны были тщательно отредактированы, ведь на 1 и 3 снимке ее ноги выглядят совсем по-разному.

Ранее в Сети появилось видео с Любовью Успенской, где она едва стоит на ногах. Странному поведению звезды нашлось объяснение.