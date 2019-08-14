"Старуха вульгарная": раздевшейся Успенской указали на старость

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Любовь Успенская отправилась в путешествие в жаркие страны. Прибыв на место, певица сразу поделилась с поклонниками пикантными снимками. На фото знаменитость позирует в купальнике и прозрачной накидке, демонстрируя обнаженные бедра.
Поклонники откровенность Успенской не оценили и набросились на звезду в комментариях. Они советуют звезде вести себя скромнее, помнить о возрасте и нормах приличия.
"У Любани совсем крыша поехала от своей красоты", "Любочка, это излишне и вас совсем не красит! Нужно иногда знать меру", "Для ее возраста слишком откровенно", "Зачем так неприлично оголяться?", "Старуха вульгарная", "От Любови Успенской, к сожалению, осталась только фигура. Зачем так себя изуродовала. Лицо, как у боксера после боя",
– раскритиковали знаменитость в социальных сетях.
Сама Успенская написала, что на отдыхе выглядит естественно: обходится без стилистов и позволяет себе быть "немного страшненькой". Пост артистки только рассмешил комментаторов: они уверены, что фото Любови Залмановны были тщательно отредактированы, ведь на 1 и 3 снимке ее ноги выглядят совсем по-разному.
Ранее в Сети появилось видео с Любовью Успенской, где она едва стоит на ногах. Странному поведению звезды нашлось объяснение.
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