"Непристойное зрелище": Успенская вышла на сцену в нижнем белье

Новый образ певицы шокировал поклонников

Любовь Успенская выложила в свои социальные сети фото с прошедшего музыкального фестиваля "Жара". Оказалось, что звезда выступала перед зрителями в весьма странном наряде: в полупрозрачном боди, чулках и кружевной накидке.

Появление 65-летней певицы на сцене в нижнем белье поклонников не оставило равнодушным: они от подобного поведения звезды в шоке и подозревают, что Успенской нужна помощь психиатра. Некоторые под пикантным фото написали, что раньше очень любили артистку, но сейчас не могут на нее смотреть.

"Так любила Успенскую, но сейчас она своим новым образом отталкивает", "Раньше мне она нравилась, теперь смотреть противно", "Сошла с ума! После "Жары" в психушку надо срочно!", "Здесь даже не знаешь, как комментировать...К психиатру...", "Бабушка Успенская впала в маразм", "Просто шок",

– высказались в Сети.

Певица, похоже, совсем не стесняется своего тела: недавно она выложила в Instagram фото в купальнике. Поклонники заметили на снимке фотошоп и указали Любови Успенской на старость.