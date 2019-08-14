Барановская расстроила известием о сыне

Телеведущая растрогала поклонников фотографиями с сыном

Юлия Барановская поделилась с подписчиками своими воспоминаниями о Лондоне. Именно в этот день, 7 лет назад, она родила там своего младшего сына. Поздравить мальчика телеведущая решила и через социальные сети. Ее трогательное послание довело подписчиков до слез.

"Какие слова. До слез, до самой глубины сердца. Так может только мать сказать!", "Читала и плакала! Вы настоящая мама", "Юлечка, тронула до слез", "Тронуло до слез. Искренне и прекрасно", "Юлия, вы необыкновенная. Проникновенно до слез", – написали растроганные пользователи

Такую реакцию комментаторов вызвал пост, где звезда описывает своего 7-летнего сына Арсения, которого она родила от футболиста Андрея Аршавина.

"Честный, открытый, сильный, но при этом невероятно ранимый, трогательный и заботливый. Любящий все и всех вокруг. И я буду вгрызаться в эту жизнь, чтобы как можно дольше видеть, как ты растешь, как ты живешь…",

– написала Барановская в Сети.

День рождения мальчика семья празднует на яхте за границей, среди собравшихся нет только отца ребенка. Еще 4 июня адвокат его уже бывшей супруги сообщил, что спортсмену запрещен выезд за границу из-за долгов. Но сейчас, судя по Instagram Аршавина, он свободно перемещается за пределы страны. Несколько дней назад он находился в Лондоне, где "вспоминал, как все было".

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин переехали в столицу Англии в 2009 году уже с двумя детьми, а в 2012 году спортсмен оставил беременную возлюбленную и вернулся на родину.

Недавно Юлия Барановская высказалась о воссоединении с Андреем Аршавиным.