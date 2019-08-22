Новые снимки звезды привели поклонников в ужас

Любовь Успенская решила поделиться с подписчиками всеми подробностями своих медицинских процедур. Певица не постеснялась выложить на всеобщее обозрение фото и видео, где она лежит в кресле у стоматолога с растянутым ртом.

В Instagram уверены, что Успенская зря выложила такие откровенные фото, но интересуются, что же именно врач делает со звездой. Один из комментаторов предположил, что таким образом артистку "осеменяют", ведь ранее она заявила, что хотела бы стать мамой еще раз.

"Напрасно выставляете такое видео! Это неприятно!", "Ужас какой, думайте, что выкладывать", "В следующий раз выложите как вам клизму делают", "Рот растягивают?", "Это ее так осеменяют! Хочет стать мамой в 67 лет", "Совсем из ума выжила",

– прокомментировали в социальных сетях.

Любовь Успенская на обидные замечания никак не реагирует, наоборот, призывает всех регулярно проходить обследование, как это делает она сама. В психическом здоровье артистки поклонники сомневаются не впервые: до этого в Сети появилось странное видео с Любовью Успенской, еле стоящей на ногах.