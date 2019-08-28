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Водонаева рассказала о съемках в порно

Водонаева рассказала о съемках в порно
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Звезда не против эротических видео

Алена Водонаева ответила на самые волнующие вопросы своих поклонников. Один из написал, что хотел бы, чтобы звезда "Дома-2" снималась в фильмах для взрослых. Красотку подобное сообщение не обидело, она коротко ответила, что поучаствовала бы в съемках порно "с удовольствием".

Также звезда рассказала, что не смогла бы строить отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше ее, даже если бы он был отличным любовником. Еще одной причиной для расставания бывшая участница "Дома-2" считает подарки. Именно неудачные презенты стали причиной ее разрыва с первым супругом.

"Туркменский ковер мне подарил мой первый муж. Еще один раз он подарил мне пояс из собачьей шерсти, а на 8 Марта подарил палантин Loro Piana. После этого я с ним развелась",

– ответила Алена.

Напомним, после ухода со скандальной телестройки красотка вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева, от которого родила сына Богдана. Спустя несколько лет их брак распался. Со вторым супругом Водонаева тоже прожила меньше двух лет. Летом они подали заявление на развод.

Ранее "Утро" рассказывало о самых громких скандалах телепроекта "Дом-2". 

Дарья ПЕТРОВА
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