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Ведущая "Дома-2" заговорила о разводе

Знаменитость взорвалась, перестав выкладывать в соцсети кадры с супругом

В Сети то и дело ходят слухи о проблемах в отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Подписчики пары даже подозревали, что они развелись. Однако ведущая "Дома-2" решила расставить все точки над i.

Бородина, как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", была шокирована тем, к каким выводам пришли интернет-пользователи, из-за того, что она не выкладывает фото мужа в Instagram.

"Развод, потому что муж с женой не лайкают друг друга уже неделю. Прекратите верить статьям, собирать сплетни. Кто-то написал мне, почему тост на День рождения у Курбана есть от друзей, а от вас не было. Поверьте мне, был, и очень теплый, хорошо только, что это не выставил никто. Я вообще прошу своих близких меньше меня выставлять. Потому что я не готова тут все показывать”, – заявила Бородина.

Она добавила, что не рассказывает поклонникам все, что случается в ее жизни. 

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