Грудь наружу: Водонаева маняще изогнулась у стены

Телеведущая показала и подтянутые ноги

Алена Водонаева крайне редко публикует в Instagram фото в купальниках, даже когда отправляется отдыхать в теплые края. Сейчас знаменитость находится в Лос-Анджелесе, оттуда она и выложила неожиданно для фанатов сексуальный кадр, взбудораживший их.

"Какую умную цитату великих людей вы бы написали под это фото?"

– подписала снимок Водонаева.

В кадре телеведущая позирует в черном купальнике у стены, что подчеркнуло эффектный бюст и упругие ягодицы. Фанаты пришли в полный восторг. Пока одни интернет-пользователи приводили цитаты в ответ на просьбу Водонаевой, а они, в основном, писали о том, что красота спасет мир, другие обсуждали ее фигуру.

"Красота – страшная сила!", "С каждым годом шикарней", "Тут такая сочная.... А в жизни худая", "Шикарная", "Фигура огонь", "Секс бомба. Какие цитаты, мозги расплавились", "О йе бейби", "Эталон женской красоты, лучшая", "Ну что за красотка!!!!! Огонь", – отметили поклонники.