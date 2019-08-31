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"Стыдно за тебя": Бузова вышла на улицу в прозрачном лифчике

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Была такой красивой": полуголую звезду "Дома-2" унизили за эксперименты
Певицу обвинили в пошлости

Ольга Бузова наслаждается последними теплыми днями в Москве и проводит конец лета в эффектных нарядах. Однако очередное стильное платье-пиджак заставило россиян краснеть за телеведущую.

"Моя Величественная грациозная Москва. Я так скучала по тебе, по этому ритму, шуму и суете! Это необъяснимая энергия, которая меня заряжает! Любимый город, в котором хочется жить, творить, достигать совершенства. Я дома, я вдыхаю полной грудью воздух и я счастлива!" – подписала кадр Бузова, добавив, что все ее родные и близкие проверятся расстроянием, но их она любит и ими дорожит.

Глубокое высказывание звезды не заинтересовало ее подписчиков в Instgaram, они начали обсуждать тот факт, что у ее наряда очень большое декольте, которое практически полностью открыло светлый бюстгальтер артистки. Интернет-пользователи сочли, что Бузова выглядит пошло и подает дурной пример молодому поколению.

"Модно когда лифчик видно?", " Очень вульгарно!!", "А зачем лифчик по улицам показывать", " Скоро в одних трусах и лифчике будет ходить! Позорная, на нее смотрят малолетки, которые в будущем будут ходить голые по всей стране!", "Не знала что лифчик можно в качестве кофточки носить", "Такая милаха в своё время была...", "Страшно не красиво", " Я в шоке, даже мне стыдно за тебя Оля, как ты с этим живёшь?", "Трансвистит", " Ты забыла одеться", " Оля, вы рубашку забыли одеть", - заявили злопыхатели.

Любопытно, что хороших и поддерживающих отзывов под этим постом Бузовой оказалось совсем мало. 

Полина ИВАНОВА
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