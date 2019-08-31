"Была такой красивой": полуголую звезду "Дома-2" унизили за эксперименты

Поклонники девушки уверены, что она злоупотребляет достижениями косметологии

Дарья Пынзарь опубликовала в Instagram очередное селфи, которое не нашутку переполошило ее подписчиков. Многие пользователи Сети пришли к выводу, что экс-участница "Дома-2" стала неузнаваемой.

"Всегда считала оскорбления в социальных сетях проступком трусливых людей, поскольку в жизни вряд ли кто-то подойдёт и начнёт оскорблять вас в лицо. В интернете, как вы успели заметить, все очень смелые. Зачем вообще люди оскорбляют?" – подняла тему недоброжелателей в Сети Пынзарь.

Одни подписчики девушки обсуждали, почему люди пишут негативные отзывы в комментариях. Однако многих заинтересовал внешний вид знаменитости, которая совсем недавно сделала операцию на нижней части лица.

"Даша теперь совсем на себя не похожа, была лучше", " Так изменилась, сама на себя не похожа, я даже сначала не узнала вас", "Дашка теперь сиськи надо сделать", "Дашуля, ты становишься на себя не похожа. Жаль...", "Не похожа на себя", "Жалко, что от той Даши уже ничего не осталось", "А где Даша? Кто на фото?", "А была такой красивой девочкой", – отметили злопыхатели, разглядевшие, не одно вмешательство специалистов во внешность Пынзарь.

Впрочем, преданные фанаты поддержали любимицу, подчеркнув, что она прекрасно выглядит.

"Ты очень красивая", "Красотка! Такой взгляд", "Эталон русской красоты", – заметили они.