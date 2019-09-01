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"Не узнать": ведущую "Дома-2" обсмеяли за огромный рот

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Возможно, красотка перестаралась с подтяжками

Ольгу Орлову облили грязью за красивое лицо.

Теледива предстала перед подписчиками в роскошном золотом наряде и поделилась мыслями.

 "Я уничтожу вас самым прекрасным способом, а когда вы уйдете, вы, наконец, поймете, почему шторма называют именами людей", – загадочно написала ведущая телестройки.

Большинство подписчиков бросились расхваливать звезду, которая, по их мнению, выглядит день ото дня все лучше. Однако нашлись и завистники, которые вновь запели о старом – мол, слишком часто Орлова ходит к пластическим хирургам, из-за чего изменилась до неузнаваемости (орфография и пунктуация сохранены).

"Какая же ты красивая!!!" "Оля , вы великолепны!" "Украшаешь своей красотой наш Мир!" "Везде в гримме, лицо как маска. Пипец полный"  "Какая завышенная самооценка,Оля Орлова у вас!А насчет певицы ,кто то льстит,я слышала только две песни спетых..."  "Такой красивый, светлый человек и вдруг такая пошлятина" "Красивая, но рот все больше и больше...может это от подтяжек или так красят или так на фото" "Оля Вас не узнать. Помню вас со времен группы Блестящие. два разных человека))"

– высказались комментаторы.

Ранее внешность Орловой уже привлекала внимание злопыхателей – не так давно ее унизили за "жабий рот".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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